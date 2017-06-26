На водителя, опрокинувшегося в кювет в Опочецком районе, завели уголовное дело

09:24, 26 июня 2017, ПАИ

Прокурор Опочецкого района признал законным и обоснованным постановление следователя от 9 июня о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

27 декабря 2016 года около 20:30 на 24 км автодороги Опочка - Дубровка - граница с Белоруссией водитель ВАЗ-21150 при движении выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Пассажир автомобиля получил тяжкие телесные повреждения.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.