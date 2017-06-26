Мужчину в камуфлированном костюме продолжает искать полиция Великих Лук

09:39, 26 июня 2017, ПАИ

Полиция Великих Лук продолжает розыск утратившего связь с родственниками Евгения Иванова 1979 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по проезду Мичурина. Он покинул место жительства в августе 2016 года, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Мужчина был одет в камуфлированный костюм. Рост 175 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Особая примета – отсутствуют передние верхние зубы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Е. Иванова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.