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Политика

Псковская «Родина» выдвинула кандидатов на выборы в собрания трех районов

Александр Белов, Игорь Иванов и Павел Бикташев возглавили списки партии «Родина» на выборах в Островском, Пыталовском и Псковском районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

25 июня прошла вторая конференция партии «Родина» в Псковской области на которой состоялось выдвижение списков кандидатов в депутаты Островского, Псковского и Пыталовского районов.  Лидерами списков стали три действующих депутата Александр Белов, Павел Бикташев и Игорь Иванов. Так же в тройку списка партии «Родина» по Пыталовскому району вошел известный медик фельдшер Иван Васильев. На конференции присутствовали представители Областной избирательной комиссии и избирательной комиссии Псковского района.

Как сообщили ПАИ представители регионального отделения партии, начале июля «Родина» проведет выдвижение кандидатов на выборы глав районов.

Напомним, 20 июня партии «Родина» выдвинула список кандидатов в депутаты Псковской городской Думы, который возглавили Константин Вилков, врач Зоя Шапошникова и офицер запаса, гвардии подполковник Олег Ковальчук.

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