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Общество

ВЦИОМ: Россияне считают наркоманию болезнью

52% россиян отметили увеличение доли наркозависимых в последние годы, при этом наши граждане склонны считать наркоманию скорее не общественной, а реальной болезнью, которая нуждается в лечении, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом пишет РИА Новости.

«45% наших сограждан сегодня характеризуют наркоманию как болезнь, требующую лечения (в 2014 году с этим мнением соглашался 31%)», — говорится в материалах опроса.

Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, заметно реже сегодня зависимость от наркотиков относят к «общественным болезням» (28% против 37% в 2014 году). За это время с 28% до 21% уменьшилась и доля тех россиян, кто считает наркозависимых опасными людьми, которых следует изолировать от общества. Как и тремя годами ранее, 3% респондентов назвали употребление наркотиков личным делом каждого, отметив, что не осуждают таких людей.

«По оценкам каждого второго (52%), в последние годы зависимых от наркотиков стало больше, о сокращении числа наркоманов сказали только 18%», — сообщают во ВЦИОМ.

Еще 13% считают, что доля наркозависимых никак не изменилась за эти годы, а 17% опрошенных затруднились оценить ситуацию. О том, что среди их близких и знакомых есть люди, употребляющиеся наркотики, сообщили 12% участников опроса.

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