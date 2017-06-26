На сайте Пенсионного фонда России запущен голосовой ассистент

20:21, 26 июня 2017, ПАИ

На сайте Пенсионного фонда России заработал голосовой ассистент. Как сообщили Псковскому агентству информации в Отделении ПФР по Псковской области, это нновая функция, которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию.

«Теперь все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства. Прослушивать можно в равной степени и короткие тексты наподобие меню страниц, названий разделов сайта, и длинные материалы, такие как новости или тематические статьи», - рассказали в ПФР.

Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для слабовидящих, по сравнению со стандартной версией она отличается большей контрастностью, позволяет задавать наиболее удобные пользователю параметры отображения текста, фона страниц и так далее. Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в верхней части страницы, выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести». После этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст.

Для озвучки информации на сайте ПФР используется прогрессивная технология обработки и воспроизведения данных, которая по качеству превосходит большинство существующих аналогов. В ней минимизированы такие неприятные особенности электронной диктовки текста, как резкие переходы между словами или смена тембра, неестественные интонации и произношение слов, часто встречающиеся в работе голосовых ассистентов.

Также в ПФР отметили, что в некоторых случаях установленный на компьютере браузер (интернет-обозреватель) или антивирус могут блокировать работу голосового ассистента. Чтобы исключить возможность блокировки, необходимо правильно выставить настройки браузера и антивируса, например, отключить блокировку всплывающих окон для сайта Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд стал первым российским госучреждением, запустившим сервис голосового ассистента на своем сайте.