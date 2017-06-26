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Общество

На всех храмах Великолукской епархии появятся памятные плиты к 100-летию начала гонений на РПЦ

25 июня епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию на родине святителя Тихона, в храме Воскресения Христова села Клин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Фото luki-eparhia.ru

Божественная литургия совершалась в Никольском приделе Воскресенского храма. После нее епископ Сергий обратился ко всем присутствующим с архипастырским словом, посвященным периоду гонений Русскую православную церковь в ХХ веке и преподал святительское благословение.

После богослужения владыка Сергий освятил памятную плиту к 100-летию с начала гонений на РПЦ, установленную на фасаде храма.

Ранее, 17 июня, памятная плита к 100-летию с начала гонений на РПЦ, была также установлена у храма Казанской иконы Божией Матери поселка Пушкинские Горы. Чин освящения памятной плиты совершил настоятель храма протоиерей Михаил Иванов.

Памятные знаки устанавливаются в рамках программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала гонений на Русскую православную церковь. Предполагается, что подобные мемориальные плиты появятся на всех храмах Великолукской епархии.

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