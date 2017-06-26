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Общество

Уличным капустником отметят в Пскове День Молодёжи

27 июня с 19:00 до 21:00 в Пскове в амфитеатре на набережной реки Великой пройдёт молодёжный уличный капустник, приуроченный к Дню молодёжи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С творческим подарком для псковичей на сцену выйдет группа Delight Effect, специальным гостем станет кавер-группа «Город мастеров» из Тарту (Эстония). Для гостей праздника подготовлена творческая программа, лучшие концертные номера от молодежных коллективов и солистов города, интерактивная программа и конкурсы.

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