Уличным капустником отметят в Пскове День Молодёжи

10:14, 26 июня 2017, ПАИ

27 июня с 19:00 до 21:00 в Пскове в амфитеатре на набережной реки Великой пройдёт молодёжный уличный капустник, приуроченный к Дню молодёжи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С творческим подарком для псковичей на сцену выйдет группа Delight Effect, специальным гостем станет кавер-группа «Город мастеров» из Тарту (Эстония). Для гостей праздника подготовлена творческая программа, лучшие концертные номера от молодежных коллективов и солистов города, интерактивная программа и конкурсы.