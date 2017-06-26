Псков поздравил Витебск с Днём города

10:42, 26 июня 2017, ПАИ

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Витебска (Белоруссия). Председателю Витебского городского исполнительного комитета Виктору Николайкину вручен приветственный адрес от имени главы Пскова Ивана Цецерского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Псков и Витебск - не только породнённые города с налаженными деловыми, культурными и дружескими связями, но ещё и города связанные с именем Святой княгини Ольги, покровительницы Пскова. Ведь по преданию именно она приказала возвести здесь замок и назвать его «Витьбеском». Связывает наши города и древнейший «путь из варяг в греки», и торговые связи с Ганзейским Союзом», - отмечено в поздравлении.

Сергей Гаврилов принял участие во встрече гостей в Витебском городском исполнительном комитете, торжественном заседании, чествовании лауреатов премии «Витебчанин года» и праздничном приеме от лица председателя Витебского горисполкома.

Празднование дня города тесно связано с освобождением от гитлеровских оккупантов и восстанием самого города из пепла военных разрушений. Сергей Гаврилов возложил цветы к бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда П. М. Машерова.

Напомним, побратимские связи между Псковом и Витебском установлены 3 ноября 2000 года и закреплены договором о партнерстве без ограничения срока действия.