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Общество

Городской культурный центр Пскова станет доступнее для инвалидов

В здании Городского культурного центра Пскова, расположенного на площади Победы, 1, будет капитально отремонтирован первый этаж. Цель - организация доступной среды для маломобильных групп населения. Аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 3 млн 907 тысяч 491 рубль, источник финансирования — бюджет города.

В рамках контракта будут выполнены отделочные работы, заменены окна и двери. Кроме того, запланированы устройство крыльца и пандуса входной группы, монтаж подъемной платформы для инвалидов, оборудование санузлов, установка штанги с подвесными рукоятками и радиокнопки вызова на табличке из оргстекла для людей с особенностями здоровья, а также индукционной системы для слабослышащих.

Аукцион назначен на 14 июля. Срок исполнения договора — 40 дней с даты его подписания.

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