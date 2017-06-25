Премьер Эстонии назвал «нулевыми» политические отношения с Россией

11:27, 26 июня 2017, ПАИ

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в интервью испанскому изданию El Pais заявил, что считает политические отношения между Эстонией и Россией «нулевыми».

Журналисты задали политику вопрос, каковы на сегодняшний день связи между Эстонией и Россией. Как сообщает «Газета.ру», премьер ответил, что, несмотря на «кое-какие экономические и культурные связи», политические отношения с Россией являются «нулевыми».

Ратас подчеркнул, что полностью согласен с санкциями ЕС против России. «Ненормально, когда одна страна забирает часть другой страны, как произошло с Крымским полуостровом. Поэтому мы согласны с санкциями ЕС против России», — заявил Юри Ратас.