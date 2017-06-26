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Общество

Семь нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД

В Пскове, Великих Луках и Новоржеве установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, в областном центре 23 июня у дома по улице Коммунальной полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2115. Выяснилось, что им управлял 57-летний гражданин, который находился в состоянии алкогольного  опьянения. В тот же день по Октябрьскому проспекту на машине ВАЗ-21093 следовал нетрезвый 27-летний житель Дновского района. А 24 июня на  улице Советской в Пскове за рулем ГАЗ-3110 ехал 27-летний нетрезвый житель Псковского района.

В Великих Луках 23 июня на  улице Зверева стражи порядка  остановили автомобиль  «Лада  Калина». За рулем находился нетрезвый горожанин 36 лет. Еще двое водителей в состоянии опьянения на машинах «Ауди» и «Фольксваген» попались полицейским 25 июня на улице  Глинки и проспекте  Гагарина.

А в Новоржеве 24 июня по улице Садовой на автомобиле «ВАЗ-2102» ехал 39-летний местный житель, находившийся в нетрезвом виде.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.
 

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