0
20:38
В Международный день борьбы с наркоманией псковичи массово вышли на пробежку
17:36
ПАИ-live на тему защиты прав туристов начнется 27 июня в 15:00
16:54
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
15:42
Псковичей приглашают участвовать в конкурсе студенческих медиаработ «РеПост»
14:36
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
12:07
23 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
11:26
Семь нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД
Еще новости
Общество

В Полистовском заповеднике оборудовали солонцы для косуль и лосей

Два солонца оборудовали государственные инспекторы на территории Полистовского заповедника, вблизи деревни Гоголево Локнянского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в заповеднике.

Фото Полистовского заповедника

Солонцы представляют собой открытые конструкции в виде углублений, вырезанных в пне или стволе дерева, в которые закладывается соль. Для копытных животных поваренная соль – минеральная подкормка, необходимая для укрепления иммунитета и нормализации физиологических процессов в организме. Косули постоянно страдают от нехватки соли, поскольку 60% потребляемого минерала идёт на формирование рогов. Более крупные копытные (лось, олень) потребляют до 7 граммов соли в сутки. Звери приходят на солонцы как в светлое время суток, так и ночью.

Фото Полистовского заповедника

Поблизости от солонцов планируется установка фотоловушек, а также оборудование дополнительных точек минеральной подкормки копытных недалеко от экологических маршрутов заповедника «Дорогою бобра» и «Путь моховиков».

Фото Полистовского заповедника

«Посетители экотроп смогут увидеть следы пребывания животных, не сходя с маршрута. Возможно, кому-то посчастливится заметить и самих животных: лосей, оленей, косуль», - отметили в Полистовье.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Международный день борьбы с наркоманией псковичи массово вышли на пробежку
26 июня 2017
В Международный день борьбы с наркоманией псковичи массово вышли на пробежку
ПАИ-live на тему защиты прав туристов начнется 27 июня в 15:00
26 июня 2017
ПАИ-live на тему защиты прав туристов начнется 27 июня в 15:00
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
26 июня 2017
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
Псковичей приглашают участвовать в конкурсе студенческих медиаработ «РеПост»
26 июня 2017
Псковичей приглашают участвовать в конкурсе студенческих медиаработ «РеПост»
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
26 июня 2017
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
23 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
26 июня 2017
23 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
Семь нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД
26 июня 2017
Семь нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД 1
Иван Кузоватов пополнил список кандидатов на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
26 июня 2017
Иван Кузоватов пополнил список кандидатов на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»

Идет загрузка...