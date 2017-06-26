В Полистовском заповеднике оборудовали солонцы для косуль и лосей

19:40, 26 июня 2017, ПАИ

Два солонца оборудовали государственные инспекторы на территории Полистовского заповедника, вблизи деревни Гоголево Локнянского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в заповеднике.

Солонцы представляют собой открытые конструкции в виде углублений, вырезанных в пне или стволе дерева, в которые закладывается соль. Для копытных животных поваренная соль – минеральная подкормка, необходимая для укрепления иммунитета и нормализации физиологических процессов в организме. Косули постоянно страдают от нехватки соли, поскольку 60% потребляемого минерала идёт на формирование рогов. Более крупные копытные (лось, олень) потребляют до 7 граммов соли в сутки. Звери приходят на солонцы как в светлое время суток, так и ночью.

Поблизости от солонцов планируется установка фотоловушек, а также оборудование дополнительных точек минеральной подкормки копытных недалеко от экологических маршрутов заповедника «Дорогою бобра» и «Путь моховиков».

«Посетители экотроп смогут увидеть следы пребывания животных, не сходя с маршрута. Возможно, кому-то посчастливится заметить и самих животных: лосей, оленей, косуль», - отметили в Полистовье.