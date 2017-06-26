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Общество

Замглавы Пскова принимает участие в собрании членов Союза городов воинской славы в Архангельске

26 июня в Архангельске, в рамках празднования Дня города, проходит VII Общее собрание Союза городов воинской славы, в котором принимает участие заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках встречи состоится заседание правления союза городов воинской славы. Членам союза предстоит рассмотреть и принять отчет о деятельности союза, избрать нового председателя. Участники мероприятия обсудят опыт и проблемы патриотического воспитания граждан в городах воинской славы, политику выстраивания четкой системы взаимодействия с образовательными учреждениями, с общественными организациями.

Одним из ключевых вопросов станет обсуждение внесения дополнения в статью Федерального Закона от 13 марта 1995 г. №32 «О днях воинской славы и памятных датах России». На общем собрании будет предложено установить 1 декабря (отмечается как День воинской славы России в честь победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 году) как памятную дату - «День городов воинской славы».

В мероприятии планируется участие мэров и глав муниципальных образований городов воинской славы, руководителей органов государственной власти, а также представителей политической, деловой, интеллектуальной, военной элиты России.

Напомним, почетное звание «Город воинской славы» присвоено Пскову указом президента № 1387 от 5 декабря 2009 года. В связи с этим 22 июля 2010 года на площади Победы торжественно была открыта мемориальная стела. Стела «Город воинской славы» - единая для всех награжденных городов. Она представляет собой гранитную колонну, выполненную в дорическом ордере, увенчанную гербом России - двуглавым орлом из позолоченной бронзы. На прямоугольном основании колонны размещаются текст указа о присвоении звания и герб города.

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