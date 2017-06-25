Псковские мотогонщики заняли призовые места на соревнованиях на кубок «Берёзового хутора»

12:09, 26 июня 2017, ПАИ

Псковичи заняли призовые места на мотокроссе на кубок «Берёзового хутора», который прошел 24 июня в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил тренер Юрий Баулин.

В соревнованиях приняли участие представители многих городов Северо-Запада, Смоленска, всего 78 человек. Как отметил собеседник агентства, трасса была в отличном состоянии, судейство организовано на высоком уровне и с погодой гонщикам повезло.

В итоге пскович Виталий Куранов занял первое место в классе «Любители С», Игорь Иванов стал вторым в классе «Ветераны А», Дмитрий Лукин оказался на третьей позиции в классе мотоциклов с объемом двигателя 85 куб. см.

В самом мощном классе «Open(свободный)» первым стал 19-летний пскович, кандидат в мастера спорта Олег Каранин, выступающий за клуб «SSmx» города Санкт-Петербурга.

«Соревнования организовал частный предприниматель, директор туристско-спортивного центра «Берёзовый хутор» Роман Иванов при финансовой поддержке участников соревнований в классе «Любители» города Пскова. Огромная им благодарность. Наконец-то, в Пскове появилась отличная мототрасса. Всё хорошо, но где же хоть малейшая поддержка властей города, ДОСААФа и городского спорткомитета, представителя МФР по Псковской области. Ответ, конечно, все знают — денег нет. С таким отношением мы потеряем один из зрелищных видов спорта — мотокросс», - заявил Юрий Баулин.