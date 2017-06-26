23 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт

12:07, 26 июня 2017, ПАИ

23 июля на Октябрьской площади в Пскове при поддержке Медиахолдинга Псковской области состоится большой праздничный концерт. Программу подготовит управление культуры администрации Пскова и продюсерский центр «Королёв продакшн».

В рамках работы центральной площадки будут организованы интерактивные зоны и фото-уголки от партнеров и спонсоров мероприятия, самые активные зрители смогут выиграть призы и подарки.

«В ближайшее время расскажем, кто примет участие в праздничных мероприятиях и какие новшества ждут горожан в рамках нового Дня города», - отметил шоумен Николай Королёв.