Эдуард Банько: Неудовлетворённость - нормальное состояние для творческого человека

13:15, 26 июня 2017, ПАИ

73-й филармонический сезон, который прошёл под знаком 20-летия Симфонического оркестра Псковской филармонии, подошёл к концу. О его итогах и планах оркестра рассказал главный дирижер Эдуард Банько.

- Эдуард Иванович, подводя итоги сезона, можете ли вы сказать, получилось ли осуществить всё то, что было задумано?

- В целом все планы, которые мы на этот сезон строили, осуществились. Но, конечно, всегда есть над чем работать, и какая-то неудовлетворённость всё равно присутствует. Это нормальное состояние для творческого человека. Сезон был необычным. Он был юбилейным, и мы проявили себя в разных программах, в разных местах.

- Какие новые рубежи завоевал оркестр?

- Впервые на открытии 73-го филармонического сезона была исполнена Пятая симфония Петра Ильича Чайковского. В этом же концерте впервые был исполнен Концерт Рейнгольда Глиэра для голоса с оркестром. Это уникальное в своём роде, в своём жанре сочинение. Я не слышал других концертов для голоса с оркестром. Была замечательная солистка, лауреат Международных конкурсов Алёна Карманова, проживающая в Германии, но являющаяся нашей соотечественницей.

Кроме этого мы выступили в одном из лучших залов Санкт-Петербурга, в зале Государственной Академической капеллы. Исполнили там инструментальную оперу Евгения Петрова «Ольга Российская». Это произведение занимает особое место в репертуаре оркестра. Она была написана специально для нас. Её особенность заключается в том, что сюжет произведения связан с Псковской землёй, потому что княгиня Ольга родом с погоста Выбуты. Для нашего оркестра это «брендовое» произведение. А ещё оно уникально тем, что впервые в истории академической музыки появился такой жанр, как инструментальная опера. Все знают, что в опере поют. Это тоже опера, но здесь никто не поёт, здесь роль персонажа играют музыкальные инструменты: княгиня Ольга – гусли, князь Игорь – виолончель, византийский царь – кларнет, оркестр изображает русскую дружину, древлян. И, хотя здесь нет вокала, зато есть слово: чтец, который выступает в роли летописца, рассказывает эту историю.

Знаменательным событием стал концерт «Большой Джаз», в котором принимали участие молодые талантливые музыканты, участники одноимённого проекта на телеканале Культура, и его победитель саксофонист Дмитрий Мосьпан. Концерт оставил незабываемые впечатления, благодаря яркому репертуару, слаженному ансамблю и блестящей игре солистов. Концерт «Большой Джаз» с Псковским симфоническим оркестром

Мы выступали с известнейшим актёром театра и кино Дмитрием Дюжевым на открытии 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в его поэтическом моноспектакле «Евгений Онегин». Звучала музыка Сергея Прокофьева. Дмитрий был доволен и выразил желание ещё раз выступить с нами, но уже на сцене БКЗ Псковской филармонии.

- В этом сезоне было множество запоминающихся событий. Есть ли что-то, что стало особенно памятным в уходящем сезоне?

- Запомнились юбилейный концерт и поездка в Даугавпилс (Латвия) на V Международный фестиваль музыки и искусств, где мы представили программу «Симфонический кинематограф». В этом сезоне в мае прошёл концерт «Загадка Россини, или Музыкальная кулинария». Его необычность заключалась в том, что в концерте было исполнено подряд шесть разных увертюр к операм Джоаккино Россини. Они все по музыке отличаются, хотя и есть что-то общее в структуре построения. Но особенность ещё в том, что они очень виртуозные. Сыграть шесть увертюр подряд - это очень тяжело. И для нашего оркестра это стало настоящим достижением. «Поздравляю вас с взятием нового рубежа!» - сказал я музыкантам после концерта. Музыка Россини прекрасна, ярка, солнечна. И мне кажется, что и оркестр, и публика прониклись удивительной атмосферой, которую создала эта музыка.

Кроме этого впервые прозвучали на нашей сцене сюиты из балета «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева и из балета «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна, дирижировал Максим Конарев из Москвы. Потрясающая музыка.

Фестиваль русской музыки произвёл на меня особое впечатление. Я горжусь, что на Псковской земле есть хоры, которые могут выступать на достойном уровне. Прежде всего, я хочу отметить Великолукский хор «Кант», хор Псковского колледжа искусств имени Римского-Корсакова. Нам очень понравилось сотрудничать с ними. Кроме этого, участвовал ещё сводный хор Псковской области с участием детских хоров Пскова и Великих Лук, с которым мы исполнили кантату Ипполитова-Иванова «В память А.С. Пушкина». Впервые прозвучали «Курские песни» Георгия Свиридова в совместном исполнении с хором «Кант», которым руководит Иван Беседин. Особенно мне понравились произведения, которые хор пел а капелла, и среди них - «Турангалила» Ивана Беседина. Эта очень оригинальная пьеса стала настоящим сюрпризом.

- В уходящем сезоне у оркестра было много проектов, где участвовали приглашенные музыканты, дирижеры. Какой из проектов был самым примечательным?

- Очень много было знаменательных событий именно в этом сезоне. Впервые наш оркестр выступал как единое целое с музыкантами из Новгорода и Петербурга – Объединённый оркестр Северо-Запада России. В таком составе наш оркестр ещё никогда не звучал. На сцене присутствовал такой коллектив, который, действительно, можно назвать большим симфоническим оркестром. В следующем сезоне мы планируем снова выступить объединённым оркестром, но уже в Великом Новгороде.

- С кем оркестру и вам лично хотелось бы сотрудничать в будущем?

- С Дюжевым мы уже сотрудничали (улыбается), наверное, теперь уже с Безруковым. Мы уже запланировали совместные проекты с приглашёнными дирижёрами. Это будут Александр Разумов, а также молодой талантливый дирижёр, лауреат многих международных конкурсов, Михаил Леонтьев.

- А что еще примечательного было в уходящем сезоне?

- Конечно же юбилейный концерт, в котором блистал не только оркестр, но и солисты: Илья Кричевский, Виктория Егорова, Дмитрий Жданов, Сергей Матвеев, а также солистки Мариинского театра Екатерина Шиманович, Наталья Евстафьева и солист театра «Зазеркалье» Алексей Сазонов. Кроме главного дирижёра за дирижёрским пультом работал и Александр Разумов, который в течение двух лет возглавлял Псковский симфонический оркестр и немало сделал для его развития, выведя его на новый качественный уровень.

- Получается, у нашего оркестра большой опыт работы с приглашенными дирижерами. Знатоки говорят: когда дирижер только идет по проходу, музыканты уже знают, кто будет командовать, оркестр дирижером или дирижер оркестром. А в псковском коллективе тоже работает это правило?

- Я думаю, что это правило работает в любом оркестре. Хочу отметить, что на репетициях у нас достаточно доброжелательная обстановка. И что интересно, все те дирижёры, которые хоть раз работали с нашим коллективом, они все очень хотят вернуться и дирижировать им вновь. Видимо, что-то есть в атмосфере Псковского оркестра, что заставляет их желать вернуться. Концерт оркестра в Санкт-Петербургской Государственной капелле

- Завершит сезон концерт «Испанские мотивы». Почему именно это направление вы выбрали для заключительного выступления оркестра?

- Есть такая потребность и у публики, и у музыкантов, чтобы классика всё-таки звучала чаще. Поэтому я и выбрал классику, но классику популярную. Впервые прозвучат Испанская симфония для скрипки с оркестром Эдуарда Лало, две Сюиты из оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Венчать же концерт будет знаменитое «Болеро» Мориса Равеля.

- Какие перспективы на предстоящий сезон? Расскажите о планах.

- Время перед открытием сезона ознаменуется концертом популярной музыки, который будет называться «Лунная река».

Сезон мы откроем традиционно – музыкой великих классиков. Будет звучать Концерт Бетховена для скрипки с оркестром и Вторая симфония Брамса. С нами выступит замечательная солистка, лауреат конкурса Чайковского, профессор академии музыки Королевы Елизаветы в Брюсселе Татьяна Самуил.

В следующем сезоне мы будем знакомиться и с оперной музыкой. Это будет музыка из оперы Чайковского «Пиковая дама».

А на закрытие будущего сезона мы уже запланировали исполнение Девятой симфонии Бетховена, которое, я надеюсь, станет грандиозным событием. Хочется верить, что призыв из финала симфонии «обнимитесь, миллионы!» найдёт отклик в душах наших слушателей и станет кульминацией грядущего сезона.

Беседовала Мария ЯКОВЛЕВА

Билеты на заключительный концерт 73-го сезона можно приобрести в кассе БКЗ на Некрасова, 24 и на сайте филармонии.