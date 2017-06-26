Безработный украл пылесос, телевизор и два домкрата из дачного дома в Бежаницах

12:26, 26 июня 2017, ПАИ

В Бежаницах полиция задержала безработного местного жителя по подозрению в краже из дачного дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-лужбе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, в Бежаницах из дачного дома по улице Советской путем взлома замка были похищены пылесос, телевизор, два домкрата, «болгарка», электродрель, спутниковый ресивер. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

