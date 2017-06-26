Псковская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим числом одиноких мужчин
Псковская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим числом одиноких мужчин по результатам исследования, которое провела развлекательная социальная сеть «Фотострана».
В составленном рейтинге на первом месте по процентному соотношению населения к числу зарегистрированных на сайте знакомств одиноких мужчин — город Санкт-Петербург. Более 8% мужчин, проживающих в Петербурге, регулярно ищут любовь в сети. Второе место занял Крым (7,34% мужчин), третье — Липецкая область (7,16%). С небольшим отставанием от лидеров, четвертое место в рейтинге заняла Москва — 6,58% москвичей мужского пола пользуются сайтами знакомств.
Далее топ областей с самыми одинокими мужчинами распределился следующим образом: Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Ярославская область, Псковская область, Краснодарский край и Камчатский край.