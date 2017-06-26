Двое великолучан лишились своих «БМВ» и «Лады»

12:42, 26 июня 2017, ПАИ

С 12:00 21 июня до 12:00 22 июня из гаража в поселке Дубрава-1 Великолукского района была совершена кража автомобиля «БМВ» (В747КЕ/60) темно-серого цвета, 2008 года выпуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

Кроме того, с 16:30 22 июня до 10:00 23 июня в Великих Луках был украден автомобиль «Лада Гранта» (Р182КА/60) серебристо-коричневого цвета. Машина была припаркована на улице Дружбы, 23.