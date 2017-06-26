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Политика

В Гдовском районе 4 депутата намерены досрочно сложить полномочия

Четверо членов Собрания депутатов Спицинской волости Гдовского района написали заявления о досрочном сложении полномочий. Как стало известно Псковскому агентству информации, речь идет о депутатах Элеоноре Карлатену, Анатолии Иванове, Людмиле Лукошкиной и Елене Филипповой.

По информации источника ПАИ, знакомого с ситуацией, поводом для решения, принятого народными избранниками, стал их конфликт с главой волости Леонидом Малыхиным, избранным из состава депутатов. Судя по всему, досрочно сложив полномочия, они рассчитывают запустить внеочередные выборы в Собрание и на пост главы муниципалитета.

Отметим, что Собрание депутатов Спицинской волости состоит из 7 депутатов. В соответствии с законодательством, оно может осуществлять свои полномочия в случае наличия не менее двух третей от установленной численности (5 депутатов). При этом заседания Собрания правомочны при наличии на них более половины народных избранников от установленной численности (4 депутата).

Новые выборы могут быть назначены в течение 6 месяцев со дня досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов, не позднее, чем за 70 дней до дня голосования. Таким образом, в случае, если представительный орган Спицинской волости будет распущен, новые выборы могут состояться в марте 2018 года.

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