В Пскове пройдет акция «Спроси у ГАИ!»

12:58, 26 июня 2017, ПАИ

3 июля состоится традиционная информационно-пропагандистская акция «Спроси у ГАИ!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Акция приурочена к очередной годовщине образования подразделений ГИБДД в системе МВД России и будет посвящена проблемам обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона.

Акция пройдет на Октябрьской площади. Начало в 13:00 часов. Во встрече примут участие руководство УГИБДД, представители администрации города и ряда других ведомств, а также члены Общественного совета при УМВД.

Жители области и гости города смогут задать в ходе общения с участниками мероприятия свои вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью на дорогах области