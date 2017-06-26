0
15:42
Псковичей приглашают участвовать в конкурсе студенческих медиаработ «РеПост»
14:36
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
12:07
23 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
11:26
Семь нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД
09:39
Целители с хвостами
08:08
Иван Кузоватов пополнил список кандидатов на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
15:33
Палкинский прокурор добился установки спецзнаков и искусственных неровностей возле школы и детсада
Еще новости
Общество

В Пскове пройдет акция «Спроси у ГАИ!»

3 июля состоится традиционная информационно-пропагандистская акция «Спроси у ГАИ!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Акция приурочена к очередной годовщине образования подразделений ГИБДД в системе МВД России и будет посвящена проблемам обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона.

Акция пройдет на Октябрьской площади. Начало в 13:00 часов. Во встрече примут участие  руководство УГИБДД, представители администрации города и ряда других ведомств, а также члены Общественного совета при УМВД.

Жители области и гости города смогут задать в ходе общения с участниками мероприятия  свои вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью на дорогах области

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичей приглашают участвовать в конкурсе студенческих медиаработ «РеПост»
26 июня 2017
Псковичей приглашают участвовать в конкурсе студенческих медиаработ «РеПост»
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
26 июня 2017
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
23 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
26 июня 2017
23 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
Семь нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД
26 июня 2017
Семь нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД
Иван Кузоватов пополнил список кандидатов на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
26 июня 2017
Иван Кузоватов пополнил список кандидатов на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Палкинский прокурор добился установки спецзнаков и искусственных неровностей возле школы и детсада
25 июня 2017
Палкинский прокурор добился установки спецзнаков и искусственных неровностей возле школы и детсада
Роскомндазор: срок до принятия решения о блокировки Telegram исчисляется днями
25 июня 2017
Роскомндазор: срок до принятия решения о блокировки Telegram исчисляется днями 2
Члены российско-эстонская комиссии обсудили проблему миграции угря в псковские водоёмы из-за Нарвской ГЭС
25 июня 2017
Члены российско-эстонская комиссии обсудили проблему миграции угря в псковские водоёмы из-за Нарвской ГЭС

Идет загрузка...