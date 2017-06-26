Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме

12:50, 26 июня 2017, ПАИ

Результаты вскрытия показали, что причиной смерти женщины в Псковском родильном доме стал разрыв аорты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на председателя Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игоря Потапова.

«В ближайшее время Госкомитет назначит внеплановую ведомственную проверку. Необходимо выяснить, как и где наблюдалась роженица, были ли у нее жалобы на здоровье, а также проанализировать работу медперсонала», — пояснил Игорь Потапов.

Напомним, женщина скончалась в пятницу, 23 июня, в Псковском родильном доме после операции кесарева сечения. Ребёнок жив.