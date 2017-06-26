Пскович, сбивший восьмилетнего велосипедиста, скрылся с места ДТП

13:35, 26 июня 2017, ПАИ

24-25 июня в Псковской области зарегистрировано шесть ДТП, в которых семь человек получили различные ранения, одно ДТП совершено с участием водителя в нетрезвом состоянии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

25 июня в 18:00 в Псковском районе в деревне Большая Гоголевка у дома 7 неизвестный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на восьмилетнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении. Водитель с места ДТП скрылся. В результате ДТП велосипедист получил незначительные травмы, не госпитализирован.

В 16:30 в Пскове на улие Лужской у дома 23 водитель скутера Шторм без прав не справился с управлением и опрокинулся. Пассажирка скутера с полученными травмами доставлена в городскую больницу. У водителя и пассажира отсутствовала экипировка.

В 16:41 в Стругокрасненском районе на 47 км автодороги Струги Красные - Ляды водитель автомашины «Форд Фокус» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд в левый кювет по ходу движения, опрокинулся. В результате ДТП пассажирка автомашины получила различные травмы, госпитализирована в районную больницу. Водитель трезвый.

В 19:30 в Великих Луках дома 4 по улице Щорса водитель автомашины «Ауди 80» сбил девятилетнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованных автомашин, вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с полученными травмами помещен в Детскую городскую больницу. Водитель отказался от медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В 22:00 в Пскове на Кресстовском шоссе у дома 92 водитель «Мицубиси Аутлендер» при повороте налево, не уступил дорогу двигающемуся в прямом направлении мотоциклу Xmoto GX250. В результате ДТП мотоциклист, у которого не оказалось прав, с полученными травмами госпитализирован в областную больницу. У водителя мотоцикла взята кровь на биохимический анализ.

24 июня в Пушкинских Горах на улице Садовой водитель ВАЗ-21150 при движении задним ходом совершила наезд на женщину. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована в ЦРБ.