Мост и путепровод будут отремонтированы на трассе Р-23 в Псковской области

13:57, 26 июня 2017, ПАИ

Искусственные сооружения будут отремонтированы на трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией в Псковской области. На сайте госзакупок объявлен конкурс на проведение этой работы.

Заказчиком выступает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Начальная цена контракта — 244 млн 122 тысячи рублей.

Планируется капитально отремонтировать мост через реку Плюсса и путепровод через железную дорогу (470+102 км) на шоссе Р-23. На первый объект предполагается потратить 77 млн 300 тысяч рублей, на второй — 166 млн 822 тысячи.

Подрядчик должен обновить «дорожную одежду», установить оцинкованное барьерное ограждение, дорожные знаки на нанести дорожную разметку термопластиком. Срок выполнения ремонта — до 15 октября 2018 года.

