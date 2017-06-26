Крупную партию мяса вернули в Белоруссию псковские специалисты

14:09, 26 июня 2017, ПАИ

В Псковской области запрещено перемещение из Белоруссии крупной партии мясосырья. Товар выявлен в ходе рейда вблизи деревни Долосцы Себежском района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Говядину в четвертинах и субпродукты перевозили без сопроводительных документов, с нарушениями правил транспортировки. В рамках ветеринарно-санитарного досмотра проведена денатурация мясососырья раствором метиленовой сини.

По информации, представленной водителем транспортного средства, гражданином Белоруссии, он перевозил в Псковскую область, принадлежащий ему товар весом около 2000 кг, приобретенный в Витебской области.

Груз возвращен на сопредельную территорию.