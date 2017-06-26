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Великолучанин Валентин Власов выиграл второй турнир фестиваля по быстрым шахматам «Псков-2017»

В Пскове подведены итоги двухдневного турнира с обсчетом международного рейтинга  по быстрым шахматам XIV Международного фестиваля «Псков-2017», сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области.

40 шахматистов, представляющих различные регионы России, а также федерации шахмат Эстонии и Литвы боролись за 12 призов, учрежденных организаторами фестиваля. Шахматный коэффициент бухгольца оказался выше у мастера ФИДЕ из Великих Лук Валентина Власова, он занял первое место.

Кандидат в мастера спорта России Роман Малышев из Пскова стал вторым, ему вручены серебряная медаль, диплом областного Госкомитета по спорту и ценный приз от организаторов фестиваля. Третьим финишировал ведущий юниор Псковской области мастер ФИДЕ Наум Руденко из Пскова, набравший 7 очков из 9 возможных.

От организаторов фестиваля главный судья соревнований, международный арбитр  Анатолий Кошель вручил медали, дипломы и ценные призы победителям и призерам турнира. Еще девять участников награждены ценными призами за лучшие результаты в своих рейтинговых группах и за занятые места по итогам соревнования.

Соревнования обслуживала бригада судей, имеющих лицензии Международной шахматной федерации (ФИДЕ), во главе с международным арбитром Анатолием Кошелем (Архангельск), спортивным судьёй первой категории Светланой Ханнановой и спортивным судьёй второй категории Андреем Лилейкиным.

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