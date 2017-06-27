Коктейль комплиментов

16:38, 27 июня 2017, ПАИ

Мы привыкли, что кафе, бары и рестораны концентрируются в центре города, и чтобы посидеть в приятном месте жителю спального района нужно совершить целое путешествие. Но есть замечательные исключения. Настоящим оазисом красоты и вкуса среди псковских многоэтажек стало кафе «Комплимент», которое как нельзя лучше подходит для того, чтобы устроить себе и близким прекрасный вечер.

Как ни странно, но кафе всё же начинается не с кухни, не с необычной подачи блюд, хотя и это очень важно, а с гармоничного интерьера. Замечали, что в одном заведении хочется задержаться, а из другого ноги сами уносят сразу после скорой чашечки чая? В «Комлименте» с первой минуты чувствуешь: ты – желанный гость. Сдержанный интерьер в спокойных тонах, фрукты-комплимент при входе, белоснежные скатерти, живые цветы, лёгкая музыка – идеальное сочетание для хорошего отдыха.

Официантами в «Комплименте» работают исключительно мужчины, настолько ненавязчивые насколько предупредительные. Удивительное и столь редкое сочетание. Здесь совершенно справедливо считают, что угощать – мужское призвание, поэтому послами кухни в зале становятся именно официанты, а не официантки.

Наполнение меню рассчитано и на коллективный банкетный отдых, и на спокойный ужин для двоих. Кухня европейская с авторскими интерпретациями от шеф-повара. В «Комплименте» трепетно относятся к вкусовым качествам готовых блюд, поэтому не используют полуфабрикаты, предпочтение отдано в пользу свежих фермерских продуктов и продуктов от местных поставщиков.

Повара «Комплимента» оттачивают своё искусство с момента открытия кафе. За эти восемь лет специалисты достигли невероятных профессиональных высот, однако на достигнутом не останавливаются и могут угодить самому взыскательному гостю-гурману.

В меню огромный выбор холодных закусок и салатов. Просто рай для гурмана-привереды, который, кажется, попробовал всё. Горячие блюда в общем списке педантично разделены на мясные, куриные и рыбные. Из коронного: филе курицы-гриль на подушке из свежих овощей с соусом из сливок и зелени, а также стейки из лосося и сёмги. Остаться равнодушным невозможно!

Отдельно гостям подаётся винная карта с алкогольными и безалкогольными напитками. Здесь, в частности, представлены свежевыжатые соки, молочные коктейли, фруктовые смузи, несколько видов кофе, ароматный чай и классические коктейли со спиртным. В винотеке – испанские, чилийские, немецкие, итальянские, французские сорта.

На десерт извольте попробовать фрукты фламбе, швейцарский миндальный торт, печёные яблоки с корицей и грецким орехом или вкуснейший бостонский кремовый торт. Над всеми десертами повара «Комплимента» колдуют самостоятельно. Ни о какой заморозке и полуфабрикатах не может быть и речи. Всё только самое свежее.

Здесь также действует собственная небольшая пекарня, благодаря этому гости имеют возможность угоститься не только местной пиццей, но и свежайшими пирожками из теста по старинному русскому рецепту. Пирожки и пироги можно заказать отдельно, чтобы отведать их за чашкой чая с коллегами или домашними. Начинки на любой вкус: капуста, картофель, грибы, красная рыба, яблоки, корица, сезонные ягоды, творог. Всё, что только пожелаете.

На втором уровне «Комплимента» расположился бар и три уютных, просторных зала для любителей караоке. Здесь могут отдыхать и состязаться в умении попадать в ноты компании от 2 до 20 человек. Новейшее оборудование и большой выбор песен обеспечены.

С сентября в будние дни в кафе планируется проводить тематические вечера живой музыки. Ведь что может быть приятнее ужина под аккомпанемент мелодичных гитарных аккордов. Все заботы, дела, суета моментально перестанут казаться столь уж важными.

Для постоянных гостей в «Комплименте» предусмотрены всевозможные приятные сюрпризы, например, в виде скидочных карт до 10%, бесплатного музыкального сопровождения застолий, а также подарочных сертификатов на проведение банкетов, дней рождений, романтических ужинов. В качестве постоянного комплимента от заведения здесь принято угощать пришедших свежими фруктами: летом это сочные яблоки, зимой – ароматные мандарины.

Оплачивать заказ можно наличными или банковской картой. Банкеты оплачиваются только наличными. В кафе работает Wi-Fi.

«Комплимент» находится по адресу: улица Рокоссовского, 34 А. Заказ стола, а также дополнительная информация по телефону 55-25-77 или 8 921 607 46 23. Гостями кафе можно стать с 11:00 до 2:00.