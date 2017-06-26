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Общество

Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»

20-летний Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Роман водит автомобиль уже два года. На автофестиваль он планирует приехать на Hyundai Solaris.

Конкурс состоится 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, 19) в рамках большого регионального автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ». Заявки будут приниматься до 18:00 7 июля. С 10 июля по 12:00 18 июля на сайте ПАИ будет идти голосование, победители которого и станут участниками соревнования.

Традиционно предложение участвовать в конкурсе парковки получат не только обычные автовладельцы, но также псковские службы такси и корпоративные команды: представители местных компаний, служб и ведомств.

Фестиваль «ПАРК-ПРОФИ» объединит на одной площадке все самое интересное, яркое и необычное, что так или иначе связано с автомиром. При поддержке спонсоров планируется провести конкурсы «Автозвук», «Автотюнинг» и «Аэрография». К участию в фестивале будут приглашены все без исключения автосалоны Пскова. На его площадке предполагается развернуть ярмарка подержанных авто, а также организовать выставки ретро-автомобилей, военной автотехники, необычных самодельных транспортных средств и «боевых» раллийных автомобилей.

Дети, которых приведут с собой на фестиваль родители, смогут покататься на  веломобилях и гироскутерах, предоставленных партнерами «ПАРК-ПРОФИ», поучаствовать в «гонках» радиоуправляемых машинок и посмотреть научное шоу, в котором будут объяснены принципы работы автомобиля.

В течение всего вечера гостей «ПАРК-ПРОФИ» будет развлекать профессиональная шоу-программа. 

Заявку можно отправить, заполнив специальную форму.

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  • Автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017»
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