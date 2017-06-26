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Общество

Мягкого и точного приземления пожелал участникам чемпионата Вооруженных сил РФ по парашютному спорту Андрей Турчак

26 июня в Псковской области стартовал чемпионат Вооруженных сил РФ по парашютному спорту. Соревнования проходят на военном аэродроме «Сорокино» 76-й Черниговской десантно-штурмовой дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе торжественной церемонии открытия от имени администрации региона и себя лично участников соревнований поприветствовал губернатор Андрей Турчак. «Уверен, что место проведения чемпионата выбрано неслучайно. Псковская земля порубежная. Она всегда первая встречала неприятеля и практически последняя изгоняла его с территории России. Хочу пожелать вам успехов, честных и чистых побед, мягкого и, самое главное, точного приземления», — сказал он.

В свою очередь заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков отметил, что традиции парашютного спорта на Псковской земле сохраняются с 1961 года. Он обратил особое внимание спортсменов на соблюдение техники безопасности и пожелал всем побед.

Глава города Пскова Иван Цецерский отметил, что в нынешних соревнованиях принимают участие не только российские команды, но и спортсмены из Белоруссии и Сербии. «Это свидетельствует о братстве наших народов», — сказал он.

Также участники церемонии поздравили с 17-тысячным прыжком многократную чемпионку мира, военнослужащую 76-й ДШД Любовь Екшикееву.

Затем настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор благословил участников чемпионата перед началом десантирования.

В чемпионате Вооруженных сил РФ по парашютному спорту в Пскове принимают участие более 150 спортсменов из числа военнослужащих, а также команды ЦСКА и ДОСААФ. Программа чемпионата составлена в соответствии со стандартами международного совета военного спорта. Она включает в себя прыжки на точность приземления, индивидуальные, групповые, акробатические прыжки.

Десантирование спортсменов-парашютистов будет осуществляться из вертолетов МИ-8 с высоты до 3 тыс. метров.

В составе судейской бригады судьи высшей категории из Липецка, Рязани, Москвы.

Мероприятие продлится до 30 июня.

В июле в регионе пройдет Чемпионат России по парашютному спорту и Кубок Вооруженных сил.

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