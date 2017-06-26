Два нарушения выявлены в ходе противопожарного рейда в Стругокрасненском районе

19:34, 26 июня 2017, ПАИ

26 июня в Стругокрасненском районе в ходе противопожарного рейда специалисты выявили два правонарушения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, были обнаружены два земельных участка, прилегающих к землям лесного фонда, на которых не обустроена минерализованная полоса или не проведена уборка от валежника, кустарника, различного мусора и отходов деревообработки. К виновникам приняты меры административного воздействия.

Наканцне, 25 июня, профилактический рейд по предупреждению пожаров прошел также в Себежском районе. В ходе рейда специалист обошел жилые дома, распространил листовки и провел собрание граждан. Речь шла о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, при устройстве и эксплуатации электрооборудования и печного отопления; острожного обращения с огнём; соблюдения требований пожарной безопасности в лесах.

Также сотрудник МЧС напомнил себежанам телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.