В Госдуме РФ не собираются отзывать гражданство за любую провинность

15:21, 26 июня 2017, ПАИ

Госдума РФ не собирается возвращать советскую практику лишения гражданства любого человека за любую провинность, заявил председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников. Об этом сообщает «Интерфакс».

Павел Крашенинников уточнил, что отзывать гражданство будут только у террористов и экстремистов, если они получили его по своему желанию, обратившись со соответствующей просьбой к России.

Поправка о присяге, как он пояснил, будет интегрирована в законопроект об отзыве гражданства у террористов. Документ во втором и третьем чтении, по его словам, будет рассмотрена в начале июля.

«Это [лишение гражданства в Советском Союзе] была ответственность, а здесь [в законопроекте] - все-таки отмена решения. Лишать [в советское время] можно было хоть кого, а здесь можно отменить только решение [о приеме в гражданство] либо из-за предоставления подложных сведений при вступлении в гражданство, либо по подложным документам», - сказал председатель комитета ГД.

Законопроект предлагает считать занятие терроризмом обманом государства и предоставлением заведомо ложных сведений о себе при вступлении в гражданство.

