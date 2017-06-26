0
15:42
Псковичей приглашают участвовать в конкурсе студенческих медиаработ «РеПост»
14:36
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
12:07
23 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
11:26
Семь нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД
09:39
Целители с хвостами
08:08
Иван Кузоватов пополнил список кандидатов на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
15:33
Палкинский прокурор добился установки спецзнаков и искусственных неровностей возле школы и детсада
Еще новости
Общество

В Госдуме РФ не собираются отзывать гражданство за любую провинность

Госдума РФ не собирается возвращать советскую практику лишения гражданства любого человека за любую провинность, заявил председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников. Об этом сообщает «Интерфакс».

Павел Крашенинников уточнил, что отзывать гражданство будут только у террористов и экстремистов, если они получили его по своему желанию, обратившись со соответствующей просьбой к России.

Поправка о присяге, как он пояснил, будет интегрирована в законопроект об отзыве гражданства у террористов. Документ во втором и третьем чтении, по его словам, будет рассмотрена в начале июля.

«Это [лишение гражданства в Советском Союзе] была ответственность, а здесь [в законопроекте] - все-таки отмена решения. Лишать [в советское время] можно было хоть кого, а здесь можно отменить только решение [о приеме в гражданство] либо из-за предоставления подложных сведений при вступлении в гражданство, либо по подложным документам», - сказал председатель комитета ГД.

Законопроект предлагает считать занятие терроризмом обманом государства и предоставлением заведомо ложных сведений о себе при вступлении в гражданство.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичей приглашают участвовать в конкурсе студенческих медиаработ «РеПост»
26 июня 2017
Псковичей приглашают участвовать в конкурсе студенческих медиаработ «РеПост»
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
26 июня 2017
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
23 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
26 июня 2017
23 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
Семь нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД
26 июня 2017
Семь нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД
Иван Кузоватов пополнил список кандидатов на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
26 июня 2017
Иван Кузоватов пополнил список кандидатов на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Палкинский прокурор добился установки спецзнаков и искусственных неровностей возле школы и детсада
25 июня 2017
Палкинский прокурор добился установки спецзнаков и искусственных неровностей возле школы и детсада
Роскомндазор: срок до принятия решения о блокировки Telegram исчисляется днями
25 июня 2017
Роскомндазор: срок до принятия решения о блокировки Telegram исчисляется днями 2
Члены российско-эстонская комиссии обсудили проблему миграции угря в псковские водоёмы из-за Нарвской ГЭС
25 июня 2017
Члены российско-эстонская комиссии обсудили проблему миграции угря в псковские водоёмы из-за Нарвской ГЭС

Идет загрузка...