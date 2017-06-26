Псковичи отличились на первенстве России по стрельбе из лука

16:30, 26 июня 2017, ПАИ

Пскович Иван Виноградов одержал победу на первенстве России по стрельбе из лука, которое прошло 20-26 июня в Орле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Соревнования прошли в двух возрастных категориях: среди юниоров и юниорок (18-20 лет), юношей и девушек (14-17 лет). В состязаниях приняли участие 347 человек из 31 региона России.

Кроме Ивана Виноградова, на первенстве выступила псковичка София Фадеева, которая заняла второе место среди женщин. Также эти спортсмены завоевали «серебро» в командных соревнованиях.

К состязаниям стрелков подготовили тренеры высшей категории Дмитрий Фазанов и Виталий Андреев.