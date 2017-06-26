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Спорт

Псковская велогонщица заняла третье место на чемпионате России

Псковичка Маргарита Сырадоева вошла в число призеров чемпионата России по велоспорту-шоссе в олимпийских видах. Соревнования прошли 22-25 июня в Воронеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото csppskov.ru

В состязаниях приняли участие около 150 сильнейших российских спортсменов. В итоге в гонке с раздельным стартом М. Сырадоева заняла третье место, показав время 33.29,103.

В групповой гонке она оказалась на 27-м месте, строчкой выше — еще одна псковичка Ирина Иванова. Среди мужчин Сергей Фирсанов занял 33-е место.

Наставником спортсменов является тренер высшей категории Вячеслав Тарасов.

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