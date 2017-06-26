Псковская велогонщица заняла третье место на чемпионате России

15:13, 26 июня 2017, ПАИ

Псковичка Маргарита Сырадоева вошла в число призеров чемпионата России по велоспорту-шоссе в олимпийских видах. Соревнования прошли 22-25 июня в Воронеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В состязаниях приняли участие около 150 сильнейших российских спортсменов. В итоге в гонке с раздельным стартом М. Сырадоева заняла третье место, показав время 33.29,103.

В групповой гонке она оказалась на 27-м месте, строчкой выше — еще одна псковичка Ирина Иванова. Среди мужчин Сергей Фирсанов занял 33-е место.

Наставником спортсменов является тренер высшей категории Вячеслав Тарасов.