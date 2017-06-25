Говядина без документов не доехала из Белоруссии до Пскова

22:04, 26 июня 2017, ПАИ

26 июня вблизи деревни Долосцы Себежского района запрещено перемещение партии говядины в без ветеринарных и товаротранспортных документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В машине не было установлено холодильное оборудование. В грузовом отсеке вместе с говядиной лежали посторонние предметы: запасное колесо, пластмассовый ящик, картон, одеяло.

По этим причинам специалисты ведомства оформили акт о возврате товара в Белоруссию.

По словам водителя автомобиля, с нарушениями перевозившего мясо, около 2500 кг продукции планировалось реализовать в Пскове.