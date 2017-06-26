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Великолучанин перечислил деньги псевдознакомому

Жители Великих Лук снова стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 23 июня великолучанину в социальных сетях пришло  сообщение от имени его знакомого. Тот  попросил  перечислить ему денег. Великолучанин переслал  приятелю три тысячи рублей, а через некоторое время решил с ним созвониться. Выяснилось, что знакомый подобных сообщений не направлял, а его аккаунт в Сети взломан.

У другого жителя города в период с 19 по 23 июня произошло неоднократное несанкционированное списание денежных средств с его  банковской карты. Гражданин лишился более 20 тысяч  рублей.

Сотрудники ОМВД  России  по городу Великие Луки  разбираются с этими фактами. «Полиция настоятельно рекомендует  жителям региона быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными. Прежде, чем оказывать  друзьям  и знакомым финансовую помощь, убедитесь, что  вы имеете дело именно с ними», - заключили в ведомстве.

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