Великолучанин перечислил деньги псевдознакомому

15:35, 26 июня 2017, ПАИ

Жители Великих Лук снова стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 23 июня великолучанину в социальных сетях пришло сообщение от имени его знакомого. Тот попросил перечислить ему денег. Великолучанин переслал приятелю три тысячи рублей, а через некоторое время решил с ним созвониться. Выяснилось, что знакомый подобных сообщений не направлял, а его аккаунт в Сети взломан.

У другого жителя города в период с 19 по 23 июня произошло неоднократное несанкционированное списание денежных средств с его банковской карты. Гражданин лишился более 20 тысяч рублей.

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разбираются с этими фактами. «Полиция настоятельно рекомендует жителям региона быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными. Прежде, чем оказывать друзьям и знакомым финансовую помощь, убедитесь, что вы имеете дело именно с ними», - заключили в ведомстве.