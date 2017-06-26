Девочка украла велосипед в Великих Луках

21:34, 26 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках от дома по улице Пушкина была совершена кража велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудникам полиции удалось найтии и изъять похищенный транспорт. В краже велосипеда подозревается несовершеннолетняя местная жительница.

«Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома», - подчеркнули в ведомстве.