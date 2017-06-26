Псковичей приглашают участвовать в конкурсе студенческих медиаработ «РеПост»

15:42, 26 июня 2017, ПАИ

Учащихся псковских вузов и колледжей приглашают участвовать в конкурсной программе Всероссийского фестиваля студенческих медиаработ «РеПост», организатором которого выступает Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича при поддержке Федерального агентства связи и Ассоциации студенческих медиацентров.

В фестивале могут участвовать конкурсные работы по трём базовым номинациям: «Видео», «Радио» и «Электронная газета». Отправить работы на конкурс можно до 30 июня, загрузив их на медиапортал. Участников следующего тура отберет жюри. Они будут приглашены в Санкт-Петербург для участия в деловой программе и награждения 29-30 сентября 2017 года. Победителей и призеров ждут дипломы и ценные призы.