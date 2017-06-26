Выставка «Осталась любовь и ожившие камни» пройдет в псковской галерее «Цех»

16:49, 26 июня 2017, ПАИ

С 28 июня по 29 июля в галерее «Цех» в Пскове пройдет выставка «Осталась любовь и ожившие камни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

На вернисаже будет представлена графика и живопись как известных, так и забытых художников последнего советского десятилетия.

Как рассказала руководитель выставочного центра Марина Николаева, в экспозицию вошла одна частная коллекция, которая была собрана в 90-е годы. «По нашей оценке, все эти работы были приобретены в течение короткого периода (и годы создания их укладываются в очень компактный промежуток времени – с 1985 по 1994), но при этом коллекция очень разнообразна. Там есть и абстрактная живопись, и графика, и концептуальное искусство», - добавила М. Николаева.

По ее словам, основу коллекции составляют живописные работы Александра Джикия и Арутюна Акопяна, графика Сергея Шулимы и «ещё одного очень интересного, но загадочного художника по фамилии Семёнов». Несмотря на то, что все его работы подписаны и стиль узнаваем, точно установить личность пока не получается.

«Александр Джикия сегодня очень известный и успешный художник, но известен он почти исключительно своей графикой. Около 10 лет назад в Москве проходила выставка его ранних работ под названием «Ретроспекция», там тоже были представлены только рисунки - что-то среднее между комиксом и газетной карикатурой, которой Джикия начал заниматься в конце 80-х. А те работы, которые будут выставлены в «Цехе» - это живопись того же периода, совершено неизвестная», - отметила руководитель выставочного центра.