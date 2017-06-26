Следователи проводят проверку по факту смерти женщины в роддоме Пскова

16:04, 26 июня 2017, ПАИ

В Пскове проводится проверка по публикации одного из региональных средств массовой информации о смерти женщины в родильном доме города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

Из опубликованного сообщения со ссылкой на главного врача медучреждения Сергея Сукманюка следует, что смерть женщины наступила в пятницу, 23 июня, после операции кесарева сечения.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются родственница роженицы, медицинский персонал. Назначена медицинская судебная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.