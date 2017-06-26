Книги о наркомании собрали на выставку в псковской библиотеке

18:03, 26 июня 2017, ПАИ

26 июня в информационном центре Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) открылась выставка «Наркомания – легкий путь к тяжелым последствиям». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

«В экспозиции представлены издания, в которых подробно перечислены причины, толкающие детей и молодежь на употребление наркотиков, описаны воздействие наркотических средств на организм человека, изложены клинические наблюдения за больными наркоманией в периоды эйфории, абстиненции и передозировки. Книги написаны на базе большого конкретного социологического материала, наблюдений педагогов и врачей-наркологов», - рассказали в библиотеке.

Кроме того, накануне Международного дня борьбы с наркоманией, 20 и 21 июня, сотрудники областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина провели в летних лагерях при школах № 1 и № 4 города Пскова френд-фестиваль «Жизнь без теней». В программе встреч были конкурсы и викторины, познавательно-игровая программа «Будем здоровы!». Ребята отгадывали загадки о спорте и здоровом образе жизни, приняли участие в конкурсе рисунков «Продукты, укрепляющие наше здоровье».