387 кг наркотиков изъяли в Псковской области в 2016 году

16:23, 26 июня 2017, ПАИ

387 килограммов наркотиков растительного происхождения было изъято в Псковской области в 2016 году. Об этом сегодня, 26 июня, на заседании антинаркотической комиссии Псковской области заявил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в 70% случаев наркотики растительного происхождения были выращены тем же летом 2016 года на собственных огородах псковичей или на заброшенных полях.

Высокие результаты по изъятию растительных наркотиков в рамках операции «Мак» зафиксированы в Великих Луках, Великолукском, Невельском районах. При этом в Стругокраненском, Плюсском, Красногородском районах какие-либо результаты отсутствовали.

Сергей Титов добавил, что с 13 по 25 июня этого года в рамках операции «Мак-2017» было изъято 135 граммов наркотиков растительного происхождения. Он отметил, что работа продолжится и вне сроков операции, так как содержащие наркотики растения в регионе вырастают в основном в июле-августе.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак рекомендовал главам районов не по формальному признаку подходить к антинаркотическим рейдам, а относиться к этой работе со всей серьезностью и действовать более активно. «Важно ваше личное отношение к этой работе», - подчеркнул он.