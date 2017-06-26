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Общество

1100 учащихся в Псковской области отказались от социально-психологического тестирования

В этом году от социально-психологического тестирования, которое проводилось во всех профессиональных образовательных организациях и на первых курсах вузов в Псковской области, отказались 1100 человек. Об этом сообщили начальник регионального управления образования Александр Седунов 26 июня на заседании областной антинаркотической комиссии, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов напомнил, что социально-психологическое тестирование проводится третий год подряд, и отметил, что в дальнейшем планируется охватить им и другие образовательные структуры, кроме вышеназванных.

«Тестирование анонимно. Мы проводим и организационно-информационную работу с родителями. Однако в этом году 1100 человек отказались от исследования», - констатировал руководитель управления образования и добавил, что при этом в ПсковГУ процент отказов оказался нулевым.

По его словам, тестирование проводили школьные инспекторы, психологи, классные руковдители. «Полный итог мы получим к 10 июля. В этом году 23 тыс. 523 человека (149 образовательных организаций — средние профессиональные учебные заведения, школы, первый курс ПсковГ) приняли участие в тестировании, в прошлом году было 23 тыс. 100. В группу риска попали 1 тыс. 396 человек или 5,9% от общего количества прошедших тестирование.

В свою очередь председатель областного комитета здравоохранения и фармации Игорь Потапов отметил: «Мы со своей стороны проверили порядка 5 тысяч человек, среди учащихся выявлено ноль принимающих наркотики, среди призывников - четверо (они из Пскова и Псковского района). Работа по тестированию в этом году продолжается».

Военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков сообщил, что среди 517 призванных в этом году выявлены шесть человек, употребляющих наркотики.

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