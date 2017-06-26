Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова

16:54, 26 июня 2017, ПАИ

Духовой оркестр русско-язычной гимназии «Santara» города Вильнюса (Литва) выступил в Детском парке Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Концерт был приурочен ко Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны. Зрителей приветствовала член Парламента сейма Литвы VI созыва, член партии «Союз русских Литвы» Лариса Дмитриева.

Далее юные литовские музыканты исполнили «Синий платочек», «Катюшу» и другие композиции военных лет.

Накануне концерта коллектив встретили начальник Управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов и начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения городской Думы Татьяна Пустошкина. Литовским гостям были вручены буклеты о Международных Газейских днях в Пскове 2019 года.

Отметим, визит литовского оркестра в Псков состоялся при поддержке российского посольства в Литве в рамках программы «Песни военных лет».