ПАИ-live на тему защиты прав туристов начнется 27 июня в 15:00
В 15:00 27 июня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live из отеля «Покровский» станет начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Лариса Пышьева.
Накануне Роспотребнадзор открыл горячую линию для туристов, чьи права оказались нарушены заграницей. С чем сталкиваются наши туристы на отдыхе за пределами России, какие проблемы можно решить дистанционно с помощью Роспотребнадзора, как псковичи отстаивают свои потребительские права в родном городе и в каком случае можно подать в суд на парикмахерскую? Свои вопросы гостю оставляйте на странице ПАИ-live.