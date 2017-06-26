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Культура

Более часа читала стихи пожилым псковичам поэтесса Вера Сергеева

В гостиной Псковского Красного Креста состоялась творческая встреча с поэтессой, членом Союза писателей России Верой Сергеевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации.

Фото Псковского Красного Креста

«На встречу пришли и поклонники творчества псковской поэтессы, и те, для кого эта встреча стала открытием нового автора. В начале встречи Вера Михайловна немного рассказала о себе, а затем читала свои удивительные стихи, наполненные женской мудростью, нежностью и любовью. Темы и проблемы, о которых пишет автор, оказались очень близки каждому из присутствующих: это и любовь к малой Родине, и восхищение русской природой, и умение радоваться жизни и окружающему миру», - рассказали организаторы мероприятия, которое длилось более часа.

Добавим, что творческая встреча прошла в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове», финансируемым фондом «Память, ответственность, будущее» (Германия).

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