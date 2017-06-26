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Общество

Современная детская площадка появится во дворе дома №14/6 по улице Максима Горького в Пскове

Благоустройство территории и установку новой детской игровой площадки обсудил с жителями дома №14/6 по улице Максима Горького депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров. На встрече также присутствовал директор управляющей организации ООО «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Как рассказал псковичам депутат, двор дома №14/6 по улице Максима Горького включен в план установки детских площадок на 2017 год.
Обсуждение происходило при активном участии не только взрослых жителей дома. Свои пожелания депутату Илье Комиссарову высказывали и юные псковичи, для которых и предназначается новая игровая площадка. В результате была выбрано не только место её размещения, но и то определено, какими игровыми элементами она будет наполнена.

Фото pskovgorod.ru

Часть прежних игровых конструкций вполне крепкая и может ещё послужить. Директор управляющей организации Дмитрий Гусаков заверил, что деревянные элементы будут окрашены и отремонтированы, а ветхие сооружения будут убраны.

Напомним, что в 2017 году в Пскове запланированы ремонтные работы дворовых территорий по 68 адресам на общую сумму 84 миллиона рублей - по 7 миллионов рублей на каждый городской округ. Сумма на ремонт дворов по сравнению с 2016 годом увеличена вдвое.

Фото pskovgorod.ru

Кроме того, в Пскове действует пятилетний проект по благоустройству дворов «Формирование комфортной городской среды», который инициирован партией «Единая Россия». По этому проекту на благоустройство дворовых территорий дополнительно к утвержденному плану ремонта дворов на 2017 год выделено около 40 миллионов рублей.

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