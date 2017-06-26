Жителя Сургута привлекли к ответственности за зарастание псковских земель

17:13, 26 июня 2017, ПАИ

Мировой суд Сургутского судебного района города Сургута привлек к административной ответственности собственника земель сельскохозяйственного назначения в Псковской области за неисполнение предписаний Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Предписания выданы собственнику по результатам проверки принадлежащих ему семи земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 350,38 га, расположенных в районе деревень Терегаево, Жарки, Конино и Тряпы Островского района.

В ходе осмотра земель установлено, что они не используются для ведения сельскохозяйственного производства и заросли древесно-кустарниковой и сорной растительностью. На правообладателя возложены обязанности по приведению земель в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования к установленному сроку.

При проведении внеплановой проверки установлено, что требования предписаний не исполнены, зарастание земель не устранено, о чем составлены протоколы по ч.25 статьи 19.5 КоАП РФ и материалы дела переданы на рассмотрение в мировой суд.

Изучив представленные материалы, суд признал собственника виновным и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.