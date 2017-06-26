Основные праздничные мероприятия к Дню города пройдут в Пскове 22 июля

17:24, 26 июня 2017, ПАИ

Основной объем праздничных и торжественных мероприятий к Дню города в Пскове перенесут с воскресенья на субботу, 22 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Вопрос обсуждался сегодня, 26 июня, в ходе общегородского планирования, которое провел глава города Иван Цецерский. Мероприятия запланированы с 21 по 24 июля.

«Считаю целесообразно перенести основной массив мероприятий с воскресения на субботу, таким образом, гости нашего города и псковичи смогут спланировать свои выходные с учетом насыщенной программы», - отметил глава Пскова, добавив, что, по традиции, 23 июля пройдут торжественно-памятные акции и мероприятия, посвященные освобождению города от немецко-фашистских захватчиков.

Начальнику Управления культуры администрации Пскова Юрию Мартынову поручено доработать программ празднования и представить организационному комитету на утверждение.

Кроме того, Иван Цецерский и глава администрации Пскова Игорь Калашников запланировали объезд городских территорий и праздничных пространств для оценки степени их готовности к торжествам.