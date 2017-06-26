0
17:36
ПАИ-live на тему защиты прав туристов начнется 27 июня в 15:00
16:54
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
15:42
Псковичей приглашают участвовать в конкурсе студенческих медиаработ «РеПост»
14:36
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
12:07
23 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
11:26
Семь нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД
09:39
Целители с хвостами
Еще новости
Общество

Латвийские староверы побывали в Псковской области

С 22 по 25 июня состоялась паломническая поездка в Псковскую область группы староверов из Риги (Латвия). Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель председателя Старообрядческой поморской общины Пскова Арсений Постников. Среди 45 паломников были клирошане соборной церкви и юношеский хор воскресной школы. Многие молодые люди первый раз побывали в России.

Визит начался с прибытия в с Успенский Псково-Печерский монастырь. Затем староверы побывали в Изборске. На следующий день паломники совершили экскурсию в Пушкинский заповедник. Оттуда они выехали во Псков, и вечером 23 июня встретились со псковскими староверами на берегу реки Великой.

В субботу 24 июня рижане обозревали Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, а затем посетили Снетогорскую, Елеазаровскую и Крыпецкую обители. Вернувшись во Псков, гости участвовали в вечернем богослужении старообрядческого храма Николы от Каменной ограды.

В воскресение состоялось еще одно соборное богослужение, по окончании которого в Никольском храме прозвучали духовные песни детского хора из Риги. После староверы посетили Псковский музей-заповедник, где посмотрели выставку икон псковского письма. Оттуда они направились в «Псковский музей флота», расположенный в мемориальной квартире В. И. Ленина. Завершилось путешествие обзорной экскурсией по городу. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ПАИ-live на тему защиты прав туристов начнется 27 июня в 15:00
26 июня 2017
ПАИ-live на тему защиты прав туристов начнется 27 июня в 15:00
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
26 июня 2017
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
Псковичей приглашают участвовать в конкурсе студенческих медиаработ «РеПост»
26 июня 2017
Псковичей приглашают участвовать в конкурсе студенческих медиаработ «РеПост»
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
26 июня 2017
Роман Михайлов подал заявку на участие в автофестивале «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
23 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
26 июня 2017
23 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
Семь нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД
26 июня 2017
Семь нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД 1
Иван Кузоватов пополнил список кандидатов на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
26 июня 2017
Иван Кузоватов пополнил список кандидатов на участие в «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Палкинский прокурор добился установки спецзнаков и искусственных неровностей возле школы и детсада
25 июня 2017
Палкинский прокурор добился установки спецзнаков и искусственных неровностей возле школы и детсада

Идет загрузка...