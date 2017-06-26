Латвийские староверы побывали в Псковской области

17:19, 26 июня 2017, ПАИ

С 22 по 25 июня состоялась паломническая поездка в Псковскую область группы староверов из Риги (Латвия). Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель председателя Старообрядческой поморской общины Пскова Арсений Постников. Среди 45 паломников были клирошане соборной церкви и юношеский хор воскресной школы. Многие молодые люди первый раз побывали в России.

Визит начался с прибытия в с Успенский Псково-Печерский монастырь. Затем староверы побывали в Изборске. На следующий день паломники совершили экскурсию в Пушкинский заповедник. Оттуда они выехали во Псков, и вечером 23 июня встретились со псковскими староверами на берегу реки Великой.

В субботу 24 июня рижане обозревали Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, а затем посетили Снетогорскую, Елеазаровскую и Крыпецкую обители. Вернувшись во Псков, гости участвовали в вечернем богослужении старообрядческого храма Николы от Каменной ограды.

В воскресение состоялось еще одно соборное богослужение, по окончании которого в Никольском храме прозвучали духовные песни детского хора из Риги. После староверы посетили Псковский музей-заповедник, где посмотрели выставку икон псковского письма. Оттуда они направились в «Псковский музей флота», расположенный в мемориальной квартире В. И. Ленина. Завершилось путешествие обзорной экскурсией по городу.