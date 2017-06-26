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Общество

Псковский омбудсмен принял участие в заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в СЗФО

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в  заседание координационного совета уполномоченных по правам человека Северо-Западного федерального округа, которое состоялось в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам омбудсмен.

Основным вопросом на заседании стало обсуждение проекта федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», который был разработан в 2017 году в аппарате федерального омбудсмена. С докладом по этому вопросу выступил председатель координационного совета уполномоченных по правам человека Северо-Западного федерального округа, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербург Александр Шишлов.

Поправки омбудсменов Северо-Запада касались многих положений данного законопроекта, направленных на совершенствование правозащитной деятельности, конкретизации отдельных полномочий для  повышения эффективности мер государственной защиты прав граждан, а также учета рекомендаций уполномоченных при формировании Общественных независимых комиссий, Общественных палат и т.д.

Обсуждение проекта федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» будет продолжено с участием представителей всех федеральных округов на всероссийском совещании, которое запланировано к проведению во Владимире в июле этого года.

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